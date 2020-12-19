В Свердловской области в выходные похолодает до -23 градусов

Самая холодная ночь будет в воскресенье 20 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область нагрянули морозы. По данным Уралгидрометцентра, в выходные на Среднем Урале температура опустится до -23 градусов.

Сегодня, 19 декабря, в Екатеринбурге и регионе днем минус -13 и -18 градус.

- Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, - говорят синоптики.

Самая холодная ночь ожидается в воскресенье, 20 декабря. Температура от -18 до -23 градусов мороза. Днем немного потеплее, градусник покажет -6, -11 градусов.