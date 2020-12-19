В Екатеринбурге полицейские поймали молодую пару на продаже наркотиков

Сбытом занималась 21-летняя девушка вместе со своим 22-летним бойфрендом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга поймали молодую пару, которая распространяла наркотики. Оперативники задержали 21-летнюю девушку и ее 22-летнего сожителя. Во время обыска их квартиры, полицейские нашли вещество неизвестного происхождения.

- Впоследствии экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством мефедрон весом 92,5 грамма, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - По предварительным данным, пара через интернет приобрела данный наркотик с целью дальнейшего сбыта на территории города посредством тайников-закладок.

Теперь на парочку завели уголовное дело за сбыт наркотиков. Обоим грозит от 10 до 20 лет.