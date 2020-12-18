Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Тамбовом»

«Урал» уходит на зимнюю паузу на 12 месте в турнирной таблице Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 декабря Екатеринбургский «Урал» провел последний матч в году в рамках 19 тура российской премьер-лиги. Команда встретилась с «Тамбовом», игра состоялась в Саранске на «Мордовия Арене». В первом тайме тамбовчане чаще владели мячом и нарушали правила, игроки этой команды успели схватить две желтые карточки за первые 15 минут. Однако счет на 29 минуте открыл форвард «Урала» Отман Эль-Кабир, с точной передачи Дмитрия Ефремова он пробил вратаря «Тамбова», легендарного ветерана Сергея Рыжикова.

В конце тайма футболисты «Тамбова» перехватили инициативу и сравняли счет на последней минуте основного игрового времени. Отличился нападающий Герман Онугха.

На вторую половину игры вышли с ничейным счетом. На 62 минуте уральской команде представился шанс вырваться вперед. В штрафной зоне игрок «Тамбова» Ароян сыграл рукой, и арбитр без раздумий назначил пенальти. Пробивать и оформлять дубль отправился Эль-Кабир, однако полузащитник не справился с волнением: ударил по мячу слишком сильно и не попал по воротам.

Все оставшееся время и тамбовчане, и екатеринбуржцы активно прессинговали, но переломить ход матча так и не смогли. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На зимнюю паузу команда из Екатеринбурга уходит, находясь на 12 месте в турнирной таблице. В активе «шмелей» 21 очко. «Тамбов» расположился на последнем месте и рискует вылететь из чемпионата.