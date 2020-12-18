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Общество

В Свердловской области утвердили тарифы на холодную воду

Кубометр подорожает на 38 копеек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Стоимость кубометра холодной воды составит 36 рублей 16 копеек

Стоимость кубометра холодной воды составит 36 рублей 16 копеек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Региональной энергетической комиссии Свердловской области утвердили тарифы на холодную воду в 2021 году. Повышение цен ждет жителей многоквартирных домов в июле следующего года.

- Сейчас за кубометр нужно заплатить 35 рублей 78 копеек. В августе в квитанциях жителей холодная вода будет стоит на 38 копеек дороже. Стоимость составит 36 рублей 16 копеек, - говорится в постановлении комиссии.

Ранее были рассчитаны тарифы на тепло. В 2021 году 1 Гкал подорожает на 60 рублей 33 копейки и составит 2 029 рублей 70 копеек.