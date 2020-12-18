Губернатор Свердловской области рекомендовал отказаться от новогодних корпоративов

Нежелательно проводить корпоративы в новогоднюю ночь и последующие выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в котором рекомендовал работодателям отказаться от проведения корпоративов во время новогодних праздников. Постановление вступает в силу с 19 декабря.

- Рекомендовать работодателям Свердловской области ограничить проведение корпоративных праздничных мероприятий до 31 декабря включительно, а также во время новогодних каникул, - говорится в указе.

Также по решению губернатора 31 декабря в Свердловской области объявлен рабочим днем для госслужащих и бюджетников.