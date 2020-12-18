В Свердловской области пенсионерам продлили режим самоизоляции на месяц

Глава региона продлил режим самоизоляции еще на месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 18 января 2021 года режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Указ глава региона подписал 18 декабря. Таким образом, носить маски, соблюдать дистанцию и выходить их дома только в случае необходимости старшему поколению придется еще, как минимум, месяц.

Также 18 декабря Евгений Куйвашев сообщил о том, что на каникулы школьники в этом году уйдет 28-29 декабря, то есть на день раньше обычного. Чиновникам и сотрудникам компаний власти посоветовали отказаться от корпоративов, чтобы не рисковать здоровьем.

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