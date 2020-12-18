В Екатеринбурге нашли 12-летнюю девочку, которая пропала 13 декабря

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге нашли Полину Гайнуллину, которая вышла из дома в Чкаловском районе 13 декабря и не вернулась. Девочка собиралась пойти к подруге, однако позже перестала брать трубку. Полиция опросила знакомых пропавшей и выяснила, где может находиться ребенок.

- При проверке информация о местонахождении девочки подтвердилась. Она гостила у подруги. Инспекторы ПДН проводят проверку из-за самовольного ухода из дома Полины Гайнуллинной, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, девочку разыскивали поисковые отряды области, полиция и неравнодушные горожане. Она не в первый раз сбегает из дома и уже состоит на учете в полиции.