В Нижнем Тагиле новый трамвай сломался в первый же день

У трамвая отпал декоративный щиток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в первый же день работы сломался новый низкопольный трамвай 71-415. Когда транспортное средство передвигалось по проспекту Ленина, у него отпал декоративный щиток. О курьезном случае рассказали подписчики городских пабликов города.

МУП «Тагильский трамвай» немедленно отреагировало на комментарии местных жителей и ответило коротко: «Трамвай уже уехал на починку».

Напомним, трамвай новой модели курсирует по маршруту № 15. Он рассчитан на перевозку до 190 пассажиров.