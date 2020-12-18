В Нижнем Тагиле полиция изъяла 25 тонн контрафактного алкоголя и сигарет

На продукции не было акцизных марок, маркировка оказалось поддельной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция совместно с Росгвардией накрыла два склада, в котором хранилась контрафактный алкоголь и табак. В помещениях хранили продукцию без акцизных марок и с поддельной маркировкой. В одном из зданий полицейские обнаружили почти две тонны спирта и блоки сигарет. Рядом со складом стоял грузовик с холодильными установками с аналогичной продукцией. Во втором боксе нашли и изъяли 18 тонн алкоголя.

- Всего полиция насчитала 25 тонн алкогольной продукции и почти две тысячи пачек сигарет. По предварительной информации стоимость изъятой продукции оценивают в 13 миллионов рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Также в помещении склада находился мигрант из южной республики, который рассказал, что работает здесь подсобным рабочим, однако отношения к этой продукции не имеет.