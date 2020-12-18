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В Екатеринбурге ввели противопожарный режим до конца новогодних праздников

В новогодние каникулы горожане покупают много контрафактной пиротехники
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Иногда салюты и фейерверки приводят к пожарам

Иногда салюты и фейерверки приводят к пожарам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге до 10 января 2021 года введен противопожарный режим, во время которого в уральской столице будут действовать повышенные меры безопасности.

Цель режима – обезопасить горожан от пожаров и травматизма, к которым приводит использование некачественной пиротехники. В этот период власти города и надзорные органы будут вести дополнительный контроль за местами с массовым пребыванием людей, а также искать точки, где продают некачественные петарда, хлопушки и салюты.

- Специалисты надзорных органов смогут в более короткие сроки привлекать к административной ответственности нарушителей правил реализации пиротехнических изделий и наказывать их серьёзными штрафами, рассказывают в пресс-службе мэрии.

Также до 10 января будут проводиться рейды по домам и объектам социальной инфраструктуры.