Как получить бесплатные лекарства от коронавируса: отвечает губернатор Свердловской области

Врачи не всегда успевают обработать все вызовы от пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре власти Свердловской области рапортовали о том, что регионе обеспечен лекарствами для лечения коронавируса, которые будут бесплатно раздавать тем, кто лечится на дому. Однако 18 декабря одна из жительниц региона пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на то, что она шесть дней сидит дома с положительным тестом на коронавирус, но к ней не приходил врач, и никто не приносит лекарства. Женщина звонила в ковид-центр, однако там ответили просто: мы ничего не знаем.

По словам Евгения Куйвашева, лекарства должен назначать врач, оставить заявку на ее визит нужно по телефону 122, на который очевидно, и звонила женщина. После этого сигнал передадут в районную поликлинику, и медработники выходят на адрес.

- Знаю, что сохраняются проблемы в этой части, не во всех случаях вызов отрабатывается в положенные сроки. Минздрав сейчас прорабатывает вопрос с заместителями главных врачей по амбулаторной службе, с заведующими поликлиник, ищут ресурсы для усиления этой работы, прежде всего, кадрового, - говорит губернатор Свердловской области.

В качестве выхода из ситуации глава региона попросил женщину еще раз обратиться по телефону 122 на Единую горячую линию для вызова врача на дом.

- По показаниям специалист назначит лечение, в том числе, если это будет необходимо, обеспечит вас бесплатными лекарствами. Уже 20 500 уральцев их получили, - резюмировал Куйвашев.