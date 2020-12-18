В Екатеринбург доставили новую партию вакцины от коронавируса

Фото: Антон БУЦЕНКО/Департамент информационной политики

В Екатеринбург поступило уже 4 500 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая также известна под названием «Гам-Ковид-Вак». Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19, разработанная российскими учеными для борьбы с распространением заболевания. В Свердловскую область ее привозят партиями. Первая – 1000 доз, вторая - 2100. На днях пришла третья -1400.

- Часть вакцины останется в Екатеринбурге, часть будет отправлена в другие регионы, - уточняют в оперативном штабе Свердловской области.

Пока прививку будут делают врачам, работающим в «красных зонах», на скорой и в амбулаторных службах. По заверениям чиновников в январе прививку смогут поставить остальные.

- Вакцину будут ставить в 18 медицинских организациях, в том числе в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серове, в Каменске-Уральском, - говорил глава региона Евгений Куйвашев.

Однако на данный момент времени разворачивают новые прививочные пункты: в Алапаевске, Красноуфимске и Ревде.