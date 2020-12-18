Свердловский УФАС начал рассматривать дело о ролике крупного застройщика, где девочка показывает неприличный жест

Свердловский УФАС начал рассматривать дело о рекламном ролике компании «Брусника», в котором нашел нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский УФАС начал рассматривать дело о рекламном ролике компании «Брусника», в котором девочка показывает неприличный жест. Видео под названием «Потому что Брусника» компания публиковала на своем канале YouTube и в сторис в Instagram. Первое заседание комиссии состоялось накануне.

- Свердловским УФАС России усматриваются в рекламе непристойные и оскорбительные образы, и в целом рекламный ролик может формировать негативное отношение к лицам, проживающим в домах старой застройки, а также сформировать комплекс неполноценности у несовершеннолетних, проживающих в таких домах, - рассказали в пресс-службе Свердловского УФАС.

В начале ролика показывают грустную девочку, в старой квартире накануне переезда. Потом кадры меняется, и она идет по двору мимо других детей, провожая взглядом район. Девочка подходит к машине и перед тем, как сесть в нее, бросает подругам плюшевого медведя через плечо. Сев в машину, она улыбается и демонстрирует «средний палец». После чего на видео появляется логотип компании-застройщика и надпись «Потому что Брусника».

Как рассказали в УФАС, компания Брусника не видит нарушений в своем ролике и указывает на то, что реклама является социальной, а ролик привлекает внимание к проблематике существующего дворового пространства и формированию современной комфортной городской среды, оказывающих влияние на формирование личности. По мнению застройщика, это ролик о проблеме всех участников строительного сообщества и органов власти, которыми не урегулирован должным образом вопрос создания городской среды.

«Средний палец», по мнению представителей «Брусники», не является оскорбительным для значительного количества людей, а лишь выражает негативное отношение к ненекомфортной городской среде. Компания Брусника также указывает на субъективное мнение заявителей и настаивает на привлечении экспертов для оценки рекламного ролика.

В ходе рассмотрения дела компания Брусника заявила ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении дела рекламопроизводтеля и рекламораспространителя. Комиссия удовлетворила его, поэтому принятие решения по делу о ролике было отложено комиссией до следующего заседания, которое состоится уже в 2021 году.