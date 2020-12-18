В регион привезли партию в 1400 доз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые пункты вакцинации от COVID-19 появятся в городах Свердловской области. По данным оперштаба, в регион поступила новая партия из 1400 доз отечественной вакцины. Часть ее останется в Екатеринбурге, часть будет отправлена в другие муниципалитеты Среднего Урала.

В дополнение к уже развернутым прививочные пункты откроются в больницах Алапаевска, Красноуфимска, Ревды и городской больнице №1 Нижнего Тагила. В числе первых прививки сделают врачам, учителям и силовикам.

По состоянию на 18 декабря, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 53 335. Число смертей достигло 1 295. Стоит отметить, что у 52% екатеринбуржцев выявляют антитела к коронавирусу.

ОФИЦИАЛЬНО

Состояние 621 госпитализированного оценивается как тяжелое, 353 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 227 – на аппаратах ИВЛ.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 996, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 525.