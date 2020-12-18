Спасатели МЧС ликвидировали условный пожар в метро Екатеринбурга

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Спасатели МЧС сегодня ночью ликвидировали условный пожар в метро Екатеринбурга. По легенде учений возгорание произошло в помещении силовой подстанции на «Ботанической». Перрон и близлежащие тоннели заполнились плотным дымом и отрезали пути для эвакуации двум специалистам метрополитена.

- Прибывшие на место огнеборцы оценили обстановку и приняли решение использовать для работы в непригодной для дыхания среде специальные аппараты на сжатом воздухе. В отличие от обычных, они оборудованы двумя баллонами, а не одним, что позволяет проводить аварийно-спасательные работы в течение часа. Это особенно актуально при работе на объектах метрополитена, где не всегда есть возможность быстро выйти в безопасную зону, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Спустившись на станцию метро, спасатели отыскали условных пострадавших, надели на них спасательные маски и вывели на поверхность. За несколько минут 10 сотрудников метрополитена и 24 пожарных, с помощью шести единиц спецтехники справились с огнем.

- В ходе пожарно-тактического учения участники отработали как навыки огнеборцев при ликвидации сложных пожаров, так и вопросы взаимодействия с представителями метрополитена, - отметили в МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

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