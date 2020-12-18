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Екатеринбург расчистили от снега

Ночью в уральской столице прошел снегопад
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Город справился со снегопадом

Город справился со снегопадом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 18 декабря в Екатеринбурге прошел снегопад, после которого на улице вывели снегоуборочную технику. К утру дорожники вывезли 440 тонн снега. По заверениям мэрии, с последствиями снегопада удалось справиться.

На улицах Екатеринбурга работали 178 машин и 83 рабочих. После уборки тротуаров их посыпали мелкофракционным щебнем и противогололедными материалами. Всего с начала нового зимнего сезона с городских улиц вывезли 35 тысяч тонн снега.

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