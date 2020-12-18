В Нижнем Тагиле 19 новых случаев заражения COVID-19

В Нижнем Тагиле заболевших значительно меньше, чем в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле подтвердились 19 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в уральском городе составляет 3 342 человека. Об этом пишет TagilCity.ru.

Отметим, что в Свердловской области за сутки на 18 декабря заболели еще 402 человека. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 на данный момент составляет 53 335. Также за сутки подтвердились еще 16 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 1 295 человек.