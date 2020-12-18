Водителя, из-за которого на Ботанике погиб байкер, отправили в колонию на семь лет

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю Mercedes, из-за которого летом на Ботанике погиб 35-летний байкер. Мужчина влетел в мотоцикл со скоростью 114 километров в час на перекрестке улиц Белинского и Академика Шварца. По данным следствия, Оганнес Егикян, сел пьяным за руль неисправного автомобиля, не имея при этом даже водительского удостоверения. В машине он находился с собственницей автомобиля и знакомым. По словам прокуратуры, водитель нарушил множество правил и не остановился на светофоре, когда там горел красный.

- Он проявив преступную небрежность, продолжил движение, выехал на перекресток улица Белинского - улица Академика Шварца на красный сигнал светофора, где допустил столкновение с мотоциклом Honda, который выехал на перекресток на зеленый для себя сигнал светофора с проезжей части улицы Академика Шварца и совершал маневр поворота налево на улицы Белинского, - рассказали в областной прокуратуре.

Мужчина, находящийся за рулем мотоцикла, был известен в Екатеринбурге, как участник мотоклуба, где он состоял 15 лет. Он погиб на месте аварии до приезда скорой. До того как наместо аварии добрались медики и сотрудники ГИБДД, очевидцы и другие мотоциклисты ходили по пятам за Егикяном и его знакомым, не давая им скрыться с места ДТП.

Сегодня Чкаловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Оганнеса Егикяна. Он признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Оганнеса Егикяна приговорили к 7 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того 2 года 11 месяцев он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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