Среди жителей Екатеринбурга, сдавших в декабре анализ на антитела класса G (IgG) к коронавирусу, 52% получили положительный результат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лаборатория «Инвитро» сообщила о 52% случаев выявления антител к коронавирусу среди жителей Екатеринбурга. Специалисты отмечают, что показатели УрФО близки к цифрам из Сибирского округа. К слову, в Челябинске и Магнитогорске показатель составил 57%.

- Екатеринбург – средний суточный процент положительных результатов в декабре – 52% - сообщает пресс-служба «Инвитро».

Напомним, что общее число заболевших на Среднем Урале достигло 53 335. С начала пандемии от COVID-19 скончались 1 295 человек. Сейчас состояние 621 пациентов оценивается как тяжелое, на аппаратах ИВЛ остается 227 человек.