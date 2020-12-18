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Вызвали такси до банкомата: екатеринбурженка перевела телефонным мошенникам 2,6 миллиона рублей

Злоумышленники представились девушке сотрудниками правоохранительных органов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мошенники даже вызвали девушке такси до банкомата

Мошенники даже вызвали девушке такси до банкомата

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27- летняя девушка перевела телефонным мошенникам 2,6 миллиона рублей. Злоумышленники напугали девушку заявив, что неизвестные пытаются снять с ее карты деньги и по этому факту якобы возбуждено уголовное дело. Мошенники перевели ее на мужчину, представившегося сотрудником правоохранительных органов, который сказал ей, что необходимо следовать всем указаниям представителей банка, и никому не говорить о проводимом расследовании.

- После этого девушку вновь соединили с псевдо-сотрудником финансовой организации, который сообщил даме, что кто-то, используя ее персональные данные, пытается оформить на ее имя кредит, и чтобы защитить свои личные данные от мошенников, необходимо через приложение оформить в банке займ и перевести деньги на «резервный» счет, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Чтобы девушка перевела мошенникам деньги, они даже вызывали ей такси до банкомата. Екатеринбурженка сняла 400 тысяч рублей и перевела на указанный неизвестный счет. После этого мошенники настояли на том, чтобы девушка оформила в банке максимальный денежный займ, чтобы мошенники не смогли воспользоваться данным кредитным лимитом. Девушка оформила онлайн заявку на кредит, получила 2,2 миллиона и перевела всю сумму неизвестным.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

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