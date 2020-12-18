Для полигона «Северный» под Екатеринбургом утвердили новые лимиты отходов

Объемы вывозимого мусора на полигон сильно снизятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для мусорного полигона «Северный» под Екатеринбургом Роспотребназдор утвердил новые лимиты отходов. В 2020 году здесь разрешено разместить 988 тысяч тонн мусора, в 2021 году – 714 тысяч тонн, в 2022 году – 587 тысяч тонн, а в 2023 году – всего 67,5 тысячи тонн. Таким образом, за три года объем отходов, которые разрешено вывозить на полигон, уменьшится почти в 15 раз.

Сейчас на объект размещено больше 20 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, рядом с полигоном к 2023 году планируется открыть мусоросортировочный комплекс, также через год к полигону построят участок дороги в объезд поселка Садовый, который размещен неподалеку. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».