На ВИЗ-Стали подвели итоги конкурса детских рисунков о правилах безопасности

Фото: ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса детских рисунков о правилах безопасности в быту. Он прошел в рамках образовательной программы SafeStart, которая призвана научить сотрудников предприятия предвидеть риски в разных ситуациях, осознанно ими управлять, анализировать ошибки и эффективно их устранять.

– Для многих работников ВИЗ-Стали изучение программы SafeStart вышло за пределы учебных классов и стало семейным делом. Чтобы узнать, как дети металлургов усвоили правила безопасного поведения, компания организовала конкурс рисунков. Его главной задачей стало вовлечение членов семей сотрудников в обсуждение важнейших вопросов личной безопасности, – говорит начальник отдела ОТиПБ ВИЗ-Стали Елена Ильясова.

Фото: ВИЗ-Сталь

Более тридцати юных художников изобразили в своих работах ошибки, которые могут привести к ожогам, порезам, падениям и другим травмам. Лучшими признаны 15 работ, авторы которых сумели не просто изобразить опасные предметы и явления, но и отразить, каким образом невнимательность и неумение правильно оценить ситуацию могут стать причиной травмы.

Фирменные рюкзаки и творческие наборы для рисования с корпоративной символикой родителям победителей вручили генеральный директор Станислав Ольков и начальник отдела ОТиПБ Елена Ильясова. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы.