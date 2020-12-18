Ушла ночевать к подружке и пропала: в Екатеринбурге к поискам 12-летней девочки подключилась полиция

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге уже пятый день ведутся поиски 12-летней Полины Гайнуллиной. Девочка ушла из дома 13 декабря на Мартовской, 12. К поискам ребенка подключились сотрудники полиции.Они выяснили, что в день ухода мама разрешила девочке переночевать у подружки.

- Однако на следующий день несовершеннолетняя перестала отвечать на телефонные звонки и женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 13, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Девочку разыскивают уже не в первый раз - она состоит на учете в полиции за самовольные уходы из дома. По данным сотрудников МВД, накануне Полину видели в Чкаловском районе.

- На розыск девочки ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, волонтеры, сотрудники частных охранных организаций в близлежащих торговых точках, работники школы, в которой обучается ребенок, - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На момент пропажи девочка была одета в черную куртку до колен с капюшоном, черные леггинсы, розовые кроссовки, шапку черного цвета.

Приметы пропавшей: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы до плеч с челкой, зеленые глаза. К особым приметам можно отнести шрам на лбу и родимое пятно между лопаток.

Если вы знаете, где может находиться ребенок, сообщите в поисковой отряд «Прорыв» по номеру: +79000440220, или в полицию: 356-42-13, 294-14-94, 02.

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