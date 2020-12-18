В Екатеринбурге приставы закрыли опасный склад горюче-смазочных материалов

Фото: скриншот с видео пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области

В Октябрьском районе Екатеринбурга приставы закрыли на 90 суток опасный склад горюче-смазочных материалов. В организации не оказалось лицензии на работу с взрывопожароопасными и химически опасными объектами.

- У организации - должника отсутствовала лицензия на осуществление деятельности взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности на сооружения (резервуары, трубопроводы) и технические устройства (насосы, фильтры), - рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Нарушения были выявлены в ходе проверки инспектором «Ростехнадзора» и переданы в УФССП. После закрытия приставами склада, должника предупредили, что если он продолжит работу, то ему грозит уголовная ответственность.