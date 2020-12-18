В Нижнем Тагиле на ремонт ДК «Юбилейный» потратят 4 миллиона

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле с ноября идут работы по реконструкции спортивного зала и помещений ДК «Юбилейный». Часть дворца культуры, которая не обновлялась с момента постройки здания, планируют отремонтировать уже к новому году. Чтобы дети смогли скорее приступить к занятиям, ежедневно на объекте трудятся порядка пятидесяти специалистов.

- Вопросы о ремонте этого зала возникали давно. Здесь все было убогое, старое, облезлое, включая сгнившие трубы в душевых и туалетах. Можно сказать, ничего не было кроме стен и решеток на маленьких окнах, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

По словам мэра, в здании поменяли витражи, а вместо решеток на окнах сделают сетку. Также рабочие провели замену инженерных коммуникаций. Вскоре в здании будет полностью заменен пол. Для занятий уже приобретено современное оборудование.

На ремонт зала и прилегающих помещений выделено около 4 миллионов рублей. По словам директора дворца культуры Натальи Булыгиной, после ремонта им смогут пользоваться не только воспитанники учреждения, но и все, кто живет в ближайших кварталах.