В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии в девяти домах ограничили отопление

Жители девяти домов, пока коммунальщики устраняют аварию, греются от обогревателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на улице Восстания в квартирах горожан ограничили подачу тепла и горячей воды. По данным МЧС по Свердловской области, сообщение об ограничении теплоснабжения поступило накануне в 23:50. Спасатели сообщали, что теплоснабжение ограничили в 11 домах, в которых живет 7 025 человек. Однако в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), подтвердили информацию только о девяти домах. Подачу тепла и горячей воды огриничили из-за ремонта ветхой теплосети.

- Восемь специалистов с применением четырех единиц специализированной техники меняют 13 метров изношенного участка магистрального трубопровода диаметром 300 мм, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

По данным компании, совсем тепло и горячую водоснабжение никому не отключали. На время ремонта температура воды не будет снижаться ниже плюс 45 градусов. Жалоб от жителей в ЕТК не поступало.

Ремонт теплосети обещали закончить к 11 часам. Коммунальщики обнаружили, что на месте повреждения проложены электросети. Из-за этого повысилась сложность работ. Совместно с представителями электросетевой компании пришлось «обходить» электрокабель, чтобы не повредить его.

- Энергокомпания приложит все усилия, чтобы закончить работы раньше, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объеме, - добавили в ЕТК. - Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок.

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