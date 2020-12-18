Автомобиль упал с моста: в Свердловской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области страшная авария унесла жизнь одного из пассажиров Волги. Пьяный водитель на скорости «вылетел» с моста. ДТП произошло накануне около 14:30 в Камышловском районе на 16 километре автодороги Камышлов-Шадринск.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ-31105 («Волга»), мужчина 1970 года рождения, двигаясь со стороны села Скатинское Камышловского района в направлении Пышминского района, не справился с управлением транспортного средства, допустил наезд на препятствие в виде мостового ограждения с последующим опрокидыванием с моста, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В машине кроме водителя находились еще двое мужчин. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. Одного из пассажиров госпитализировали в ЦРБ Камышлова. 44-летний мужчина скончался от полученных травм в реанимации. Второму пассажиру оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации он и водитель отказались.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

По данным госавтоинпекторов, 50-летний водитель Волги, житель деревни Чусовая, имеет стаж управления транспортными средствами семь лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался. Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем мужчина находился в состоянии опьянения - результат освидетельствования показал 0,749 мг/л.

- В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении. Мужчина пояснил автоинспекторам, что приехал утром на работу в село Скатинское Камышловского района, найдя двух «единомышленников», решил распить с ними горячительные напитки, после чего они поехали в гости в деревню Чусовая. Во время движения пассажиры просили снизить скорость, но он их не послушал, - добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На месте ДТП сотрудниками полиции опрошены очевидцы. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе следствия.