На Уктусе в магазине спортивных товаров произошел пожар

Фото: предоставлено владельцем сгоревшего магазина

Владелец сгоревшего магазина спортивного инвентаря на улице Зимней предполагает, что его здание подожгли конкуренты. В результате пожара, который произошел минувшей ночью, пострадала внутренняя отделка помещения, а также пришли в негодность все продаваемые товары.

- Заявление подано, следователь не назначен.Записи камер не смотрят. МЧС факт поджога подтверждает на словах, официальную бумагу обещают в ближайшее время. ЧОП обнаружил следы поджигателя. У нас сомнений нет, что это поджог. Угроз не поступало. Но понимаем, кто это мог быть, - сообщает владелец сгоревшего павильона Дмитрий Зырянов.

Собственник помещения рассказал, что ущерб от пожара составил два миллиона рублей. Сейчас Дмитрий Зырянов ищет свидетелей и предлагает вознаграждение за информацию о поджигателях.