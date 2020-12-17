В Свердловской области пропал 18-летний парень

Фото: добровольный поисково-спасательный отряд «Прорыв»

В Свердловской области добровольцы поискового отряда «Прорыв» разыскивают 18-летнего Дмитрия Полозникова. Парень ушел из дома в селе Мезенское Заречного района 16 декабря и не вернулся.

- На момент пропажи молодой человек был одет в темно-зеленую парку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные зимние ботинки с мехом, - рассказывают волонтеры, которые участвуют в поисках.

Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы.

Если вы знаете, где может находиться Дмитрий, сообщите по номеру 89000440220 или в полицию по телефону 02.