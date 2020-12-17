На Урале нашли тело парня, который пропал 11 дней назад

По предварительной версии смерть парня некриминальная Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17 декабря обнаружено тело 20-летнего Артема Баталова, который пропал 6 декабря. В течение 11 дней парня искали поисковые отряды Свердловской области, а также полиция и неравнодушные жители.

- Найден. Погиб. Соболезнования родственникам. Сейчас подробности выясняются, - лаконично ответили поисковики.

Факты смерти парня подтвердили в Следственном комитете. По предварительной информации смерть не имеет криминального характера, ведется проверка.

- На место, где обнаружили тело, выезжали сотрудники уголовного розыска. Представители МВД совместно СКР отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанные личностными взаимоотношениями погибшего, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка, полковник Валерий Горелых.

Парень вышел из дома в поселке Лобва Новолялинского района и пропал. Добровольцы поискового отряда прорыв сообщили, что нашли труп парня недалеко от его дома.