ЕВРАЗ приглашает на новогодний концерт с «Авторадио»

Фото: ЕВРАЗ

Звезды российской музыкальной сцены Валерий Меладзе и Юлианна Караулова выступят 18 декабря на новогоднем онлайн-концерте «Авторадио» для ЕВРАЗа. Они исполнят свои лучшие хиты, которые смогут услышать не только сотрудники компании, но и все металлурги и горняки страны, которые присоединятся к праздничному мероприятию. Ведущие концерта – трио «Мурзилки Live»: Брагин, Татьяна Гордеева и Захар – зарядят энергией и хорошим настроением до самой новогодней ночи!

Сайт с программой концерта и видео-выступлением артистов: newyear.evraz.com Концерт начнется в 16:00 по московскому времени (18:00 – на Урале, 20:00 – в Сибири).

«Авторадио» – одна из самых популярных радиостанций, свыше 20 лет объединяющая любителей качественной музыки в пути. Ежедневно по всей России на волну «Авторадио» настраивается более 9,5 млн человек.