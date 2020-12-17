Водителей, перегораживающих трамвайные пути, ждет штраф

Автомобилисты становятся причиной простоя трамваев в трети случаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты «Центра экономики инфраструктуры» рассказали, из-за чего задерживаются трамваи в уральской столице. Эксперты считают, что причинами простоя становятся техническая неисправность транспорта и вызовы скорой помощи и полиции. Однако чаще всего виновниками происшествий становятся автомобилисты: треть случаев приходится на них.

- По словам экспертов, час простоя трамвая стоит две с половиной тысячи рублей, если водитель становится виновником аварии и парализует движение нескольких транспортных линий, то сумма штрафов увеличится, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как правило, все споры решаются до суда, однако транспортные компании вправе подать иск против водителя, тогда ему придется заплатить штраф.