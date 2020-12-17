Дмитрий Артюхов поблагодарил депутатов за конструктивную работу

Фото: пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с депутатами Законодательного Собрания ЯНАО, парламентариями, представляющими интересы автономного округа в Государственной Думе, Тюменской областной Думе, и сенатором Григорием Ледковым. Это традиционная встреча, на которой подводятся итоги уходящего года и определяются планы на будущее.

Дмитрий Артюхов отметил профессионализм окружных парламентариев, конструктивную работу, оперативность при принятии решений с учетом мнения населения.

Спикер парламента Сергей Ямкин поблагодарил главу региона за высокую оценку и рассказал о задачах, которые стоят перед депутатским корпусом. Так, продолжится работа по корректировке регионального законодательства в связи с конституционными поправками, нормативному обеспечению реализации национальных проектов, а также пересмотру и систематизации правовых актов, принятых за последние 26 лет.

Сергей Ямкин обратил внимание, что в этом году законодатели столкнулись с определенными вызовами, однако работа в режиме ограничений не повлияла на результативность и эффективность законотворческой деятельности.

Отметим, по оценке независимых экспертов, ямальское законодательство является одним из самых проработанных в сравнении с другими субъектами РФ, сохраняет социальную направленность, учитывает региональный аспект и отвечает современным реалиям.