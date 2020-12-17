На Урале осудили отчима, который избивал своего пасынка

Жестокие методы воспитания привели мужчину в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Арти Свердловской области осудили 22-летнего местного жителя, которого обвинили в истязаниях 7-летнего пасынка. Следователи установили, что молодой человек трижды избил ребенка из-за личной неприязни. Свои действия парень объяснял методами воспитания.

- Мужчина бил мальчика не только руками, но и применял подручные средства: деревянные вешалки и черенок от метлы. Вину свою он признает, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда молодой человек проведет в колонии общего режима три года.