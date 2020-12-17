Стало известно, кто станет новым главой свердловской ГИБДД

Временно исполняющим обязанности назначен Алексей Спиридонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую ГИБДД возглавит подполковник Алексей Спиридонов. Теперь он будет занимать должность временно исполняющего обязанности начальника Госавтоинспекции. Ранее он занимал пост заместителя бывшего главы ведомства Алексея Кислякова. Информацию подтвердил глава пресс-службу ГУ МВД Валерий Горелых.

17 декабря стало известно, что начальник управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков покидает свой пост и переезжает в Москву. К своим новым обязанностям он приступит лишь с 1 января 2021 года. На своем посту он пробыл два года.