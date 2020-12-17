Екатеринбургская «Планета» переходит в подчинение «Ростелекома»

Тарифная политика провайдера останется прежней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» выкупил ООО «Созвездие Н». В Екатеринбурге и Свердловской области компания более известна под брендом «Планета». Сумму сделки оценили в 1,755 миллиарда рублей. Такая покупка поможет «Ростелекому» укрепить позиции в Екатеринбурге и регионе.

- Привычные каналы коммуникаций для абонентов «Планеты» будут сохранены в полном объеме: служба технической поддержки, номера пользовательских счетов и формат личного кабинета. Тарифная политика останется прежней, - сообщают в пресс-службе «Ростелекома».

«Планета» предоставляет услуги связи, включая доступ в интернет, телевидение, видеонаблюдение, голосовые сервисы. Клиентами компании являются около 100 тысяч семей и более шести тысяч предприятий региона. Ожидается, что в 2020 году выручка провайдера превысит один миллиард рублей.