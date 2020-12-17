Екатеринбурженка спросила Путина про книги для его внуков

Президент рассказал о книгах для внуков. Фото: скрин с видео пресс-конференции

Жительница Екатеринбурга Елена Воронцова в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, спросила у главы государства через call-центр, какие книги он читает своим внукам.

Владимир Путин подумал, и ответил кратко, что любит читать внукам книги отечественных авторов.

- Маршака, например. «12 месяцев». Есть другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки у нас очень хорошие, - заявил президент.

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