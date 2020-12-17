В Екатеринбурге четвертый день идут поиски пропавшей девочки

Фото: добровольный поисково-спасательный отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге добровольцы поискового отряда «Прорыв» разыскивают 12-летнюю Полину Гайнулину. Девочка ушла из дома 13 декабря в Чкаловском районе и не вернулась.

- На момент пропажи девочка была одета в черную куртку до колен с капюшоном, черные леггинсы, розовые кроссовки, шапку черного цвета, - рассказывают волонтеры, которые участвуют в поисках.

Приметы пропавшей: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы до плеч с челкой, зеленые глаза. К особым приметам можно отнести шрам на лбу и родимое пятно между лопаток.

Если вы знаете, где может находиться ребенок, сообщите по номеру 89000440220 или в полицию по телефону 02.