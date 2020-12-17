В Екатеринбурге утверждены новые тарифы на тепло

Тепло станет дороже, но ненамного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области озвучила новые утвержденные тарифы на тепло в 2021 и 2022 годы. В будущем году стоимость отопления в многоквартирных домах подрастет с 1 июля, то есть квитанции с новыми цифрами придут в октябре 2021 года.

Сейчас тариф составляет 1 968 рублей за 1 Гкал, с июля будущего года он вырастет на 60 рублей 33 копейки до 2 029 рублей 70 копеек.

В 2022 году рост электроэнергии будет более значительным. Тарифы подрастут: на 30 и 135 рублей, поэтому за год стоимость тепла подрастет на 165 рублей. За 1 Гкал жители Екатеринбурга будут платить 2 195,5 рубля.