«Преображенский» в Академическом будет выполнен в стиле Central Park Нью-Йорка

Фото: бюро ARCHINFORM

В Екатеринбурге бюро ARCHINFORM представило концепцию развития парка «Преображенский», который находится в Академическом районе. Архитекторы планируют выполнить его в стиле Нью-Йоркского центрального парка. Площадь уральского аналога составит 35 гектаров. Здесь может появиться набережная, общественный центр, а также места для активного отдыха.

- Работу над проектом начали с опроса самих жителей Академического, они рассказывали, каким видят парк в будущем. Горожане хотят видеть места для отдыха, детские площадки, смотровые площадки, были и очень необычные варианты, например, пляжный комплекс, - рассказывает архитектор Тимур Абдуллаев.

По словам архитектора, в перспективе парк может напоминать Центральный парк в Нью-Йорке. Окруженный со всех сторон достаточно плотной застройкой, он станет озелененной благоустроенной территорией посередине города. В парке может появиться ярмарочная зона, фермерский сад. На реализацию проекта уйдет от пяти до семи лет.