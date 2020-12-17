В мэрии рассказали зачем трамвайные пути отделят от дороги бортовым камнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2022 и 2023 году городские власти планируют отделить от дороги 14 участков трамвайных путей. На них будут созданы искусственные препятствия в виде бордюров. Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Комитета по транспорту и организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети Артем Ахияров рассказал, зачем это нужно. По его словам, после установки ограждений автомобилисты не смогут передвигаться по рельсам и перестанут затруднять движение трамваев.

- Мы провели исследование скорости передвижения по городу рельсового транспорта, которое показало, что в часы пик трамваи медленнее всего передвигаются по необособленным участкам пути, - рассказал Артем Ахияров. - Причина тому - игнорирование автомобилистами правил дорожного движения. В результате трамваи вынуждены ограничивать свою скорость, что приводит к нарушению расписания и увеличению интервалов движения. Но пассажиры городского общественного транспорта не должны тратить свое время на стояние в пробках. Изменить такую ситуацию и поможет обособление трамвайных путей.

По данным Комитета по транспорту общая протяженность трамвайных путей в Екатеринбурге на сегодняшний день составляет более 160 километров. Из них более 70 километров проходят отдельно от автомобильных дорог, 30 - отгорожено бордюрами и порядка 60 километров отмечены разделительными полосами.