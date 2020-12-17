Под Нижним Тагилом пьяный водитель на Chevrolet влетел во встречный автомобиль

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Под Нижним Тагилом, вблизи поселка Синегорский пьяный водитель на Chevrolet влетел во встречный автомобиль. Авария произошла сегодня в 7 утра.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что водитель Chevrolet Niva мужчина 1983 года рождения, следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону деревни Верхняя Ослянка допустил столкновение с Daewoo Nexia под управлением мужчины 1969 года рождения, следовавшего во встречном направлении, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадали два человека из встречного автомобиля. Водитель Daewoo Nexia получил закрытый перелом костей носа. После осмотра медики отпустили его домой. Гораздо более серьезные травмы получила его пассажирка. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом правой ключицы ее госпитализировали в больницу.

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