Недавно в Качканаре врачи пришли брать мазок к женщине спустя неделю после ее смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет организовал проверку после обращения врачей из Качканара на невыплаты за работу с коронавирусом.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством регионального СК России, - заявили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что недавно в Качканаре врачи пришли брать мазок к женщине спустя неделю после ее смерти.

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