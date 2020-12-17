Глава минздрава Свердловской области отреагировал на обращение медиков к Путину

О невыплатах уральским врачам доложили Путину. Фото: скрин с пресс-конференции Владимира Путина

Медики из Качканара Свердловской области пожаловались президенту Владимиру Путину по время пресс-конференции 17 декабря на то, что не получают доплаты за работу в «красной зоне».

Сразу же после этого ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. По его словам, ранее региональный минздрав уже получал сигнал о невыплатах.

- Медицинское учреждение не работает как «ковидный» госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять, - рассказал Андрей Карлов.

По словам президента Владимира Путина, сейчас власти будут выяснить «где деньги».