Фото: пресс-служба АО «Уралтрансмаш»

В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай начал перевозить пассажиров. С сегодняшнего дня он будет ездить по маршруту №15. Новую модель 71-415 привезли в город в этом месяце.

- В трамвайном депо города специалисты нашего предприятия провели пуско-наладочные работы, подготовили вагоны к эксплуатации, проинструктировали водителей, - рассказал коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Серков. - Это первый город, в котором будут курсировать трамваи из линейки полностью низкопольных трамваев АО «Уралтрансмаш».

По словам компании-производителя, трамвай полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда». Вагон рассчитан на перевозку, в том числе и маломобильных групп населения, людей пожилого возраста и пассажиров с детьми. Для этой модели не требуется реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Максимальная вместимость вагона - 190 человек. Срок службы не менее 30 лет.

Напомним, что впервые модель 71-415 была представлена на международной выставке «ИННОПРОМ-2018». Затем через несколько месяцев она была принята межведомственной комиссией и получила сертификат соответствия.