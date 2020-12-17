Доля онлайн-продаж билетов на поезда дальнего следования на Свердловской магистрали выросла до 60%

Фото: предоставлено СвЖД

По итогам ноября доля электронных проездных документов на поезда дальнего следования, отправляющиеся со станций Свердловской и Южно-Уральской железных дорог, составила 60%. Было продано 276 тысяч электронных билетов.

Всего с начала 2020 года (январь – ноябрь и две недели декабря) на уральские поезда дальнего следования (СвЖД и ЮУЖД, обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») пассажиры оформили через интернет более 3,4 млн билетов. Доля электронных проездных документов при этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,7% и составила 54% от общего количества оформленных мест.

Электронные билеты на поезда дальнего следования можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» (доступно для мобильных устройств на базе операционной системы Android или iOS). Веб-сервисы позволяют пассажирам приобрести проездные документы на поезд дистанционно, без посещения касс дальнего следования на вокзалах. При этом список услуг и опций, доступных клиентам при оформлении электронных билетов, постоянно расширяется.

Так, бесплатное мобильное приложение «РЖД Пассажирам» позволяет без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы. Также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты. В приложении пассажиры могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.

После прохождения электронной регистрации для посадки в поезд пассажиру достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность (который был указан при оформлении билета) и посадочный купон в распечатанном виде или на экране мобильного устройства.