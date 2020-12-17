В Асбесте строят два ледовых городка из-за пандемии

В городе власти решили не лишать людей праздника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Асбест Свердловской области к Новому году возведут сразу два ледовых городка, чтобы избежать скопления людей в одной месте из-за COVID-19. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Ледовые горки для катаний построят на Форумной площади, а также на аллее по улице Мира. Однако новогодняя елка будет красоваться только на площади. Лед сюда уже привезли, сейчас возводятся конструкции. Городки откроют 28 декабря 2020 года.

Отметим, что в этом году Екатеринбурге лишился традиционного ледового городка из-за пандемии. На площади 1905 года появятся несколько ледовых скульптур, также здесь уже поставили искусственную ель и возводят ограждения. Рядом с новогодней елкой поставят несколько торговых палаток, где будут продавать пирожки и горячий чай.

А в Нижнем Тагиле сейчас строят самый дорогой в истории города ледовый городок на Театральной площади. Его стоимость оценили в 23 600 000 рублей.