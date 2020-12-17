Не пристегнули ремнями: в Екатеринбурге в аварии пострадал пятилетний малыш

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель Kia Sportage, попал в аварию, когда вез ребенка в детский сад. Мужчина решил проскочить на красный и влетел в другой автомобиль. Авария произошла сегодня утром около восьми утра на Московской, 281.

- Водитель автомашины Kia Sportage, двигаясь по улице Островского со стороны улицы Айвазовского в направлении улицы Волгоградская, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Toyota Mark II, водитель которой двигался по улице Московская со стороны улицы Щорса, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В Kia Sportage помимо 38-летнего мужчины - водителя на заднем сидении автомобиля ехала его жена и их пятилетний сын. Ребенок находился к детском автокресле, но не был пристегнут ремнями. Мама мальчика рассказала сотрудникам ГИБДД, что они не стали пристегивать малыша, так как они ехали в садик, который находится недалеко от дома. В итоге ребенок во время столкновения автомобилей получил ушибленную ссадину лица. Мальчика госпитализировали в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

По данным госавтоинспекторов, водитель Kia Sportage за два последних года два раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости. За нарушение правил перевозки ребенка в отношении водителя возбуждено административное производство. Ему грозит штраф в размере 3000 рублей.

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