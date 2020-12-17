Сейчас дочка Полины ходит в детский сад. Фото: Instagram

Блогерша Полина Фетисова, которая стала известна всей стране после своего рассказа на Youtube, заявила, что не будет говорить трехлетней дочке Ульяне о ее отце. Пять лет назад школьница забеременела от однокашника, но вместо поддержки получила травлю. После родов семья мальчика пыталась отсудить у нее алименты.

- Зачем ей знать о человеке, который ее предал? Чтобы ее расстраивать, и она накручивала себя? Я держу обиду на него за дочь. За то, что он про нее говорил. За то, что он позволял другим говорить гадости про нее. За то, что оставил ее, хотя сам рос без отца. И за то, что он ее даже не признал. Я не хочу, чтобы этот человек появлялся в ее жизни, - написала Фетисова в своем блоге.

Полную историю Полины и ее дочки вы можете прочитать здесь.