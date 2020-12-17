В Нижнем Тагиле запретили продавать алкоголь на Новый год и Рождество

Ограничения на продажу спиртного будут действовать в магазинах в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Нижнего Тагила запретила торговать алкоголем в центре города на Новый год и на Рождество. Постановление об ограничении подписал глава муниципалитета Владислав Пинаев. Согласно документу ограничения на продажу спиртного будут действовать в местах массового скопления людей, а именно в границах улиц Горошникова, Пархоменко, Карла Маркса и проспекта Мира с 15:00 до 23:00 31 декабря и с 10:00 до 15:00 7 января.

В постановлении также прописано, что запрет связан с обеспечением общественного порядка и безопасности горожан при проведении праздничных мероприятий. На сайте мэрии Екатеринбурга подобного постановления об ограничениях продажи алкоголя на данный момент нет.